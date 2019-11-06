На Украине завели дело о государственной измене на Виталия Кличко

СЕГОДНЯ 14:00 2019-11-06T14:01:32+03:00

Мэра Киева и двух его заместителей обвиняют помимо этого еще и в хищении бюджетных средств

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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении экс-главы Киевской госадминистрации и мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей. Троих обвиняют в государственной измене и хищении госсредств.

Как передает агентство «Украинские новости» НАБУ внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований по требованию Высшего антикоррупционного суда.

Более того депутаты Верховной Рады подозревают столичного мэра в содействии незаконному обогащению частных лиц в особо крупных размерах за счет средств Киева.

Напомним, накануне НАБУ возбудило уголовное дело в отношении Кличко по факту злоупотребления властью и хищении государственных средств во время ремонта Шулявского моста в украинской столице. Инициатором расследования по подозрению в злоупотреблении властью выступил украинский Высший Антикоррупционный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU