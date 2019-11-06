Путин: Россия обладает не имеющим аналогов в мире оружием, но не будет им угрожать

СЕГОДНЯ 14:35 2019-11-06T14:35:38+03:00

Путин: Росси обладает не имеющим аналогов в мире оружием, но не будет им угрожать Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский лидер заявил, что наша страна готова сделать все возможное для активизации разоруженческого процесса

Изменить размер текста: A A

Российская армия и флот ставит на боевое дежурство оружие не имеющие аналогов в мире, но несмотря на наращивание оборонного потенциала страна не станет им кому-либо угрожать. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских званий.

«Наша армия и флот доказали свою высокую готовность, и мы намерены наращивать оборонный потенциал, ставить на боевое дежурство системы гиперзвукового, лазерного, другого современного вооружения, которого пока нет у других стран (…) [но это] не повод для того, чтобы кому-то угрожать», - сказал российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что Россия готова сделать все возможное для активизации процесса разоружения с учетом и новейших систем вооружения, «чтобы гарантировать безопасность с учетом растущих для нас угроз».

Напомним, ранее Путин поручил принять «исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа» после испытания Штатами новой ракеты, запрещенной ранее Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). При этом президент подчеркнул, что Россия «не будет втягиваться в затратную, разрушительную» гонку вооружений.

ИСТОЧНИК KP.RU