Швеции предложили вступить в НАТО из-за «агрессивного поведения» России

СЕГОДНЯ 14:49 2019-11-06T14:49:43+03:00

В Швеции призывают вступить в НАТО как можно скорее Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Швеции предложили вступить в НАТО для обеспечения безопасности страны. По мнению депутата Умеренной коалиционной партии Швеции Бориана Оберг, на такой шаг страну толкает «агрессивное поведение» России.

В законопроекте отмечается, что уровень безопасности вокруг Швеции «значительно упал». Примеров угроз множество, но угроза со стороны РФ – это самый важный фактор.

- Кроме того, не последнюю роль играет агрессия против Украины, которая длится уже несколько лет, - говорится в документе, с которым ознакомились RT.

Автор инициативы так же отметил, что «Россия чётко даёт понять, чем чревато неприсоединение к НАТО».

Парламентарий отметил, что Швеция может оказаться в позиции Украины, которая не является членом НАТО и не может рассчитывать на военную помощь со стороны Альянса.

«В этом вопросе, по большому счёту, даже заниматься изучением последствий не нужно. Швеция должна просто-напросто как можно скорее подать заявку на членство», - говорится в документе.

Ранее Столтенберг оценил идею исключить Турцию из НАТО. Генсек альянса заявил, что Анкара внесла решающий вклад при уничтожении так называемого халифата.

ИСТОЧНИК KP.RU