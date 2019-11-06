2019-11-06T17:11:15+03:00
Экономика

Росстат: инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 3,8%

За октябрь потребительские цены в стране выросли на 0,1%
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Росстат: инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 3,8%Росстат: инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 3,8%Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Росстате заявили, что годовая инфляция в октябре текущего года снизилась до 3,8%.

За последний месяц потребительские цены выросли на 0,1% после снижения в августе и сентябре.

Более того, цены на продовольственные товары в октябре в России выросли на 4,6% в годовом выражении, подчеркнули в Росстате.

Специалисты подчеркнули, что в России заметно подорожала гречка - на 7,3% по сравнению с октябрем прошлого года, при этом в 48 субъектах цены на крупу увеличились еще сильнее.

Ранее в Минэкономразвития спрогнозировали, что к концу года инфляция может опуститься до 3,2%.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что годовая инфляция в России может составить 3,2 процента. Прогнозируемый показатель на 2019 год был 4,5 процента. Если два оставшихся месяца года будут соответствовать октябрь, то инфляция по итогам 2019 года будет ниже той, что была запланирована (4,5 процентов).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Финляндии таможня в течение трех лет неверно конвертировала российский рубль
Зеленского шокировали результаты работы танкового завода в Харькове
Подросток умер от инсульта из-за компьютерных игр
В "Газпроме" назвали условия нового контракта по транзиту газа с Украиной
Новые поликлиники и wi-fi в больницах: Губернатор Дмитрий Артюхов рассказал, как изменится здравоохранение на Ямале
В Сети опубликовали первое изображение сверхтяжелого транспортника "Слон"
Эрдоган заявил, что Силы безопасности Турции задержали супругу Аль-Багдади
Лавров заявил, что США пытаются расколоть православный мир
Политолог прокомментировал дело о госизмене и хищении против Кличко
В США мужчина погиб в драке за бургер
В школах Алтайского края создали 10 тысяч новых учебных мест
В Кремле не обсуждают возможность отказа от ЕГЭ в России
В Париже экстренно госпитализирована актриса Катрин Денев
Швеции предложили вступить в НАТО из-за «агрессивного поведения» России
Путин: Россия обладает не имеющим аналогов в мире оружием, но не будет им угрожать
СК объявил в международный розыск задержанного в Неаполе топ-менеджера ОДК Коршунова
В Москве мужчина распылил в лицо химикат, чтобы не платить долги
На Украине завели дело о государственной измене на Виталия Кличко
Режиссер «Джокера» раскрыл загадку исчезновения Софи