СЕГОДНЯ 16:28 2019-11-06T17:11:15+03:00

Росстат: инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 3,8% Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За октябрь потребительские цены в стране выросли на 0,1%

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В Росстате заявили, что годовая инфляция в октябре текущего года снизилась до 3,8%.

За последний месяц потребительские цены выросли на 0,1% после снижения в августе и сентябре.

Более того, цены на продовольственные товары в октябре в России выросли на 4,6% в годовом выражении, подчеркнули в Росстате.

Специалисты подчеркнули, что в России заметно подорожала гречка - на 7,3% по сравнению с октябрем прошлого года, при этом в 48 субъектах цены на крупу увеличились еще сильнее.

Ранее в Минэкономразвития спрогнозировали, что к концу года инфляция может опуститься до 3,2%.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что годовая инфляция в России может составить 3,2 процента. Прогнозируемый показатель на 2019 год был 4,5 процента. Если два оставшихся месяца года будут соответствовать октябрь, то инфляция по итогам 2019 года будет ниже той, что была запланирована (4,5 процентов).

ИСТОЧНИК KP.RU