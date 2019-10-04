Годовая инфляция в России может составить 3,2 процента

СЕГОДНЯ 20:34 2019-10-04T20:37:54+03:00

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Годовая инфляция в России продолжает снижаться. Октябрьский показатель, как сообщает министерство экономического развития России, ожидается на уровне на уровне 0,1-0,2 процентов. С учетом цифр за октябрь, годовой показатель по инфляции может составить 3,7-3,8 процентов.

Если два оставшихся месяца года будут соответствовать октябрь, то инфляция по итогам 2019 года будет ниже той, что была запланирована (4,5 процентов):

- При этом сохранение сезонно сглаженных помесячных темпов прироста цен на уровне последних трех месяцев (0,24 м/м SA) приведет к тому, что инфляция к концу года может замедлиться до 3,2 процентов год к году, - сказано в докладе министерства «Картина инфляции. Октябрь 2019 года».

Ранее президент России выразил обеспокоенность тем фактом, что инфляция снижается, но доходы граждан не растут.

ИСТОЧНИК KP.RU