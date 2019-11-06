В России значительно повысились цены на гречку

СЕГОДНЯ 17:42 2019-11-06T17:42:34+03:00

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За прошедший месяц в России значительно повысились цены на гречневую крупу. В среднем их рост составил 7,3 процента. При этом, в 48 регионах этот скачок значительно больше. В целом, подорожание отмечено в 80 регионах России, сообщает Росстат.

Кроме того, наблюдается рост цен на некоторые фрукты и овощи. В частности, помидоры подорожали на 23,5%, огурцы на 15,1%, а апельсины на 11,6.

Ранее глава Зернового союза Аркадий Злочевский высказывался о росте цен на гречку. По его мнению, это связано с тем, что в предыдущие два года цены на продукт были чрезвычайно низкими, а сейчас вернулись в норму. В любом случае, повышение цен – явление временное. Так как гречка это поздняя культура, то урожай в значительном количестве начнет поступать ближе к Новому году. Тогда цены на крупу полностью стабилизируются, уверяет Злочевский.

ИСТОЧНИК KP.RU