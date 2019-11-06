Во ФСИН заявили, что для передачи наркотиков в колониях используют голубей и обезьян
Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко рассказал, что наркокурьеры используют различных животных для передачи наркотиков в места лишения свободы, в том числе специально обученных обезьян.
- Если брать чисто животных, то это коты, собаки, обезьяны, голуби и много другой живности, - отметил Максименко.
По его мнению, пути доставки наркотиков в места лишения свободы - это большая проблема, "ТАСС".
- Это большая головная боль не только в России, но и во всем мире, - заключил Максименко.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне сотрудники Исправительной колонии №10 Управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Республике Татарстан передали в приют для бездомных животных наркокурьера. Безродную кошку злоумышленники пытались использовать для доставки наркотиков в колонию.
ИСТОЧНИК KP.RU