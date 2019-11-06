СЕГОДНЯ 17:51 2019-11-06T18:42:55+03:00

Во ФСИН заявили, что для передачи наркотиков в колониях используют голубей и обезьян Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Директор Федеральной службы исполнения наказаний рассказал, что также существует много других способов доставить запрещенные вещества в тюрьмы

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Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко рассказал, что наркокурьеры используют различных животных для передачи наркотиков в места лишения свободы, в том числе специально обученных обезьян.

- Если брать чисто животных, то это коты, собаки, обезьяны, голуби и много другой живности, - отметил Максименко.

По его мнению, пути доставки наркотиков в места лишения свободы - это большая проблема, "ТАСС".

- Это большая головная боль не только в России, но и во всем мире, - заключил Максименко.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне сотрудники Исправительной колонии №10 Управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Республике Татарстан передали в приют для бездомных животных наркокурьера. Безродную кошку злоумышленники пытались использовать для доставки наркотиков в колонию.

ИСТОЧНИК KP.RU