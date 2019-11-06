Правительство РФ внесет в Госдуму законопроект об упрощенном получении гражданства

СЕГОДНЯ 18:18 2019-11-06T18:18:56+03:00

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Глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников рассказал, что правительство до декабря 2019 года внесет в ГД законопроект об упрощенном получении российского гражданства.

Новый законопроект предполагает отмену требования отказа от гражданства другой страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU