2019-11-06T18:50:49+03:00
В мире

Кипр планирует забрать "золотые паспорта" у девяти россиян

Совет министров подтвердил приверженность строгому соблюдению условий инвестиционного законодательства страны
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Министр внутренних дел Кипра Константинос Петридис заявил, что власти страны намерены лишить гражданства 26 человек, получивших "золотые паспорта" за инвестирование в экономику государства. Сообщается, что среди них есть девять россиян.

Совет министров Кипра подтвердил приверженность строгому соблюдению условий инвестиционного законодательства страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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