Кипр планирует забрать "золотые паспорта" у девяти россиян
Совет министров подтвердил приверженность строгому соблюдению условий инвестиционного законодательства страны
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Министр внутренних дел Кипра Константинос Петридис заявил, что власти страны намерены лишить гражданства 26 человек, получивших "золотые паспорта" за инвестирование в экономику государства. Сообщается, что среди них есть девять россиян.
Совет министров Кипра подтвердил приверженность строгому соблюдению условий инвестиционного законодательства страны.
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ИСТОЧНИК KP.RU