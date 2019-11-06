2019-11-06T23:14:49+03:00
В мире

В ФРГ решили смягчить газовую директиву ЕС для "Северного потока - 2"

Согласно новому законопроекту, операторы трубопроводов, даже из третьих стран, и поставщики газа должны быть полностью независимыми
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В ФРГ решили смягчить газовую директиву ЕС для "Северного потока - 2"В ФРГ решили смягчить газовую директиву ЕС для "Северного потока - 2"Фото: REUTERS
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Немецкие СМИ сообщают, что Германия планирует защитить инвестиции своих компаний в проект «Северный поток — 2», при этом ограничения обновленной газовой директивы ЕС.

Согласно обновленному документу, операторы трубопроводов, даже из третьих стран мира, и поставщики газа обязаны быть полностью независимыми.

Следовательно, это значит, что «Газпром» не может одновременно поставлять газ по «Северному потоку — 2» и быть оператором газопровода, пишет Bild.

Немецкие парламентарии планируют расширить список причин для исключения. Одной из них стала необходимость защитить инвестиции в «Северный поток — 2». В ФРГ предложили учитывать это при определении даты, когда был завершен проект.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Госдуме прокомментировали призыв украинского премьера «противодействовать проекту Северный поток-2». Ранее Алексей Гончарук обратился с таким заявлением в МИД Эстонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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