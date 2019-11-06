В ФРГ решили смягчить газовую директиву ЕС для "Северного потока - 2"
Немецкие СМИ сообщают, что Германия планирует защитить инвестиции своих компаний в проект «Северный поток — 2», при этом ограничения обновленной газовой директивы ЕС.
Согласно обновленному документу, операторы трубопроводов, даже из третьих стран мира, и поставщики газа обязаны быть полностью независимыми.
Следовательно, это значит, что «Газпром» не может одновременно поставлять газ по «Северному потоку — 2» и быть оператором газопровода, пишет Bild.
Немецкие парламентарии планируют расширить список причин для исключения. Одной из них стала необходимость защитить инвестиции в «Северный поток — 2». В ФРГ предложили учитывать это при определении даты, когда был завершен проект.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Госдуме прокомментировали призыв украинского премьера «противодействовать проекту Северный поток-2». Ранее Алексей Гончарук обратился с таким заявлением в МИД Эстонии.
ИСТОЧНИК KP.RU