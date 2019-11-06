2019-11-06T23:57:08+03:00
Происшествия

«Ложная тревога»: AirEuropa объяснила ЧП со своим самолетом в голландском аэропорту Схипхол

Предупреждение об угоне на рейсе «Амстердам – Мадрид» сработало по ошибке, все пассажиры в безопасности
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В голландском аэропорту Схипхол объявляли чрезвычайную ситуациюВ голландском аэропорту Схипхол объявляли чрезвычайную ситуациюФото: REUTERS
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Авиакомпания AirEuropa, которой принадлежит самолет, где произошла «подозрительная ситуация на борту», объяснила, что именно случилось в голландском аэропорту Схипхол.

«Ложная тревога. На рейсе «АмстердамМадрид» сегодня во второй половине дня по ошибке сработало предупреждение, которое запускает протоколы о похищениях людей в аэропорту. Ничего не произошло, все пассажиры в безопасности и ожидают полета», - говорится в сообщении, опубликованном а странице AirEuropa в Twitter.

Авиаперевозчик извинился перед своими клиентами за доставленные неудобства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в расположенном неподалеку от Амстердама аэропорту Схипхол в среду, 6 ноября, объявили «чрезвычайную ситуацию» из-за того, что пилот одного из лайнеров во время посадки пассажиров пилот нажал тревожную кнопку.

В воздушной гавани решили, что речь идет об угоне самолета, на место ЧП прибыли подразделения военной полиции, медики «Скорой помощи» и пожарные. Ситуации присвоили третью степень опасности, которая означает «потенциальную угрозу благополучию населения в пределах одного муниципалитета».

Первые кадры с места возможного захвата самолета в Амстердаме.В данный момент рейс Air Europa на Мадрид окружен местными силами безопасности, поступила информация о чрезвычайной ситуации на борту. UPD: Есть информация о преступниках с ножами, пытавшихся угнать самолет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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