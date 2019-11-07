Очевидцы сняли, как медведица пыталась утащить с дороги раненого детеныша

СЕГОДНЯ 03:27 2019-11-07T03:48:21+03:00

По словам автора ролика, медвежонка сбила машина, и мать убирала его с проезжей части [видео]

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В Интернете появились снятые очевидцами кадры, которые никого не могут оставить равнодушным: медведи спасают раненого детеныша, которого сбила машина. Видеозапись была сделана в американском штате Флорида 4 ноября, ролик опубликовал канал WINK News.

Медвежонок-подросток получил травмы и самостоятельно не может уйти с проезжей части, к нему на помощь приходит медведица. Она берет несчастного мишку за холку зубами и тащит к обочине, а там уже ей помогают еще два взрослых медведя.

Одна из женщин, наблюдавших за этой сценой из автомобиля, говорит, что представляла себя на месте матери-медведицы, потому что у нее самой есть ребенок.

«Это трагедия, и не важно, сбили медведя или человека», - приводит издание ее слова.

Вторая свидетельница произошедшего считает, что местные власти должны установить предупреждающие знаки, тогда автомобилисты будут осторожнее ездить ночью по дорогам, где могут появиться животные.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал об упорном медвежонке, взбиравшемся по скользкому заснеженному склону вслед за своей мамой-медведицей.

Медведица пытается утащить с дороги своего малыша.Медведица пытается утащить с дороги своего малыша

ИСТОЧНИК KP.RU