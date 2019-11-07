2019-11-07T06:46:51+03:00
Политика

Ляшко подрался с представителем Зеленского

Инцидент произошел в киевском аэропорту «Борисполь», перепалку с потасовкой запечатлели очевидцы [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Перепалку Олега Ляшко с Андреем Гарусом запечатлели очевидцыПерепалку Олега Ляшко с Андреем Гарусом запечатлели очевидцыФото: Кадр видео
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Экс-депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко накануне подрался с главой парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, представителем президента Украины в кабмине Андреем Герусом.

Лидер украинских радикалов напал на представителя Зеленского в киевском аэропорту «Борисполь». Потасовку бывшего и действующего нардепов сняли на видео очевидцы.

О перепалке рассказал на своей странице в Facebook и сам «потерпевший» – Андрей Герус. По версии парламентария, «всеми забытый Ляшко» ожидал его в аэропорту, «чтобы устроить шоу-провокацию». Сообщение он проиллюстрировал собственной фотографией в разорванной рубашке.

Андрей Герус в разорванной рубашке. Фото: Facebook/Аndriy Gerus

Андрей Герус в разорванной рубашке. Фото: Facebook/Аndriy Gerus

Герус пояснил, что главная претензия бывшего депутата к нему – возобновление импорта электроэнергии из России. Причем, как отметил Герус, ранее Ляшко вполне устраивал импорт угля из России, хоть это сопровождалось «ростом тарифов для украинских потребителей».

Стоит отметить, что кадры драки двух политиков показали все украинские телеканалы.

Драка Олега Ляшко с Андреем Гарусом в киевском аэропорту Борисполь .Перепалку с потасовкой сняли на видео очевидцы

ИСТОЧНИК KP.RU

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