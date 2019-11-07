Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан

СЕГОДНЯ 07:38 2019-11-07T07:41:44+03:00

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Ветхое жилье Минстрой предлагает выделить в отдельную подпрограмму капремонта за счет граждан.Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Минстрое сообщили, что речь идет о работах в домах с износом более 70% - до тех пор, пока они не получат статус аварийных. За счет новой программы в ветхих зданиях предлагается проводить работы по поддержанию их в безопасном для жильцов состоянии.

Причем финансироваться подпрограмма, предполагается, будет как и обычный капремонт домов, — за счет жителей. В министерстве сообщили, что местные власти могут по желанию софинансировать работы из регионального и муниципального бюджетов.

Член комитета по жилищной политике и ЖКХ Госдумы Илья Осипов в беседе с изданием отметил, что таких зданий - близких к аварийным, но не получивших этот статус - много. По его словам, ремонтировать их по стандартной программе капремонта зачастую невозможно - слишком дорого.

Эту инициативу Минстроя обсудят 7 ноября на парламентских слушаниях в Государственной думе.

Система региональных программ капремонта была запущена в 2014 году. При этом, взносы на ремонт собирают со всех собственников жилья. Ранее сайт kp.ru рассказывал, к каким выводам пришла Счетная палата после анализа того, как тратятся собранные с собственников жилья деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU