Глава Комиссии по ЖКХ назвал «безобразием» идею ремонтировать ветхое жилье за счет граждан

СЕГОДНЯ 12:19 2019-11-07T12:19:28+03:00

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Глава Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор выступил категорически против предложения Минстроя о ремонте ветхого жилья за счет граждан. О минусах этой инициативы он рассказал в эфире радио «Комсомольская правда».

«Я категорически против мнения Минстроя, несмотря на то что я замсекретаря президиума Минстроя (…) Вы знаете, ремонтировать жилье за счет жителей и вообще делать жилье аварийное ветхим, что сегодня появляется такая возможность, это безобразие, с моей точки зрения. Мы придем к тому, что главы администраций, жилищные инспектора будут делать все возможное, чтобы превратить в ветхое жилье аварийное», - сказал глава Комиссии ЖКХ.

Шпектор также обратил внимание на вопрос «гуманного плана». Он привел пример дома, в которомых хорошие стены и нормальный фундамент, но нет «элементарной степени благоустройства» – нет канализации, нет водоснабжения. По его словам, это жилье сегодня признают ветхим и не делают его снос, а это «ошибка будет подхвачена мэрами городов, муниципалитетами, инспекциями».

Как сообщал сайт kp.ru, в Минстрое предложили выделить ветхое жилье в отдельную подпрограмму капремонта за счет граждан. Эту инициативу рассмотрят 7 ноября на парламентских слушаниях в Госдуме.

ИСТОЧНИК KP.RU