2019-11-07T15:55:52+03:00
В мире

The Sun: У побережья Франции акула съела британского туриста

Руку с обручальным кольцом обнаружили в желудке пойманной тигровой акулы
Юлия САЛЬНИКОВА
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Акула напала на 44-летнего мужчинуАкула напала на 44-летнего мужчинуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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У берегов французского острова Реюньон погиб британский турист. Полицейские подозревают, что он стал жертвой тигровой акулы. Как сообщает The Sun, в субботу 2 ноября 44-летний мужчина отправился купаться. Когда он не вернулся, жена подняла тревогу, она обратилась в полицию. Начались поиски туриста – британца искали на лодках, с помощью вертолетов. Дайверы обследовали зону вокруг коралловых рифов, но мужчину обнаружить так и не удалось.

Вскоре охотники у берегов острова убили тигровую акулу. В ее желудке обнаружили страшную находку – человеческую руку. По кольцу на руке опознали пропавшего мужчину.

- Мы оказываем поддержку семье британского гражданина, который погиб во время купания на острове Реюньон и поддерживаем связь с местными властями, - сообщает представитель британского МИД.

В 2018 году жертвой акулы стал турист из Чехии. Он погиб, купаясь в Красном море.

ИСТОЧНИК KP.RU

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