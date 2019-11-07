В прокуратуре Вены подтвердили задержание экс-главы департамента Минкультуры РФ Бориса Мазо

СЕГОДНЯ 18:04 2019-11-07T18:11:04+03:00

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Бывшего чиновника из минкультуры России задержали в Вене. Эту информацию РИА Новости подтвердили в прокуратуре австрийской столицы. Борис Мазо, напомним, в России обвиняется по делу о хищении 450 миллионов рублей. Деньги были выделены на строительство зданий и водохранилища Эрмитажа. Но Мазо по преступной схеме, как подозревают следователи, увел деньги из бюджета в свой карман, а затем скрылся.

Однако, арестовали в Вене беглого российского чиновника не по этой причине судя по всему. В австрийской прокуратуре сообщили, что задержание произошло по запросу Испании и соответственно, в Вене рассмотрят вопрос об экстрадиции Бориса Мазо именно в эту страну.

Ранее адвокат бывшего чиновника из России сообщил о том, что Мазо не арестован, а просто доставлен на допрос в полицию Вены, передают РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU