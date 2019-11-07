Британские филологи выбрали «словосочетание года»

СЕГОДНЯ 18:33 2019-11-07T18:38:23+03:00

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В Британском словаре английского языка Collins English Dictionary объявили фразу, которая символизирует 2019 год. Этим сочетанием стало climate strike, что в переводе означает климатическая забастовка. Это самое популярное и знаковое для 2019 года словосочетание.

Именно это выражение взяли в качестве лозунга экоактивисты. Напомним, в 2019 году с новой силой началось движение тех, кто борется против изменения климата. В разных городах Европы проходят климатические акции, в числе участников есть даже известные люди. Например, на одно из таких акций в полицию попала актриса Джейн Фонда. Но главным борцом за окружающую среду в 2019 году стала юная активиста Грета Тунберг. Девушка выступила с трибуны ГА ООН во время саммита. Она обвинила лидеров стран в бездействии в вопросе экологии. У Тунберг появилось множество последователей.

в 2018 году словарь назвал главной фразой single-use — «одноразовый", а в 2017-м - "фейковые новости", это сочетание слов часто произносил американский президент Дональд Трамп.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734125" frameborder="0"></iframe> Грета Тунберг — девочка, которая отчитала президентов.Её называют новой Жанной д’Арк. Её выдвигают на Нобелевскую премию мира. О ней говорят Меркель и Трамп. А она гневно отчитывает их за «украденное детство». Ведь ей всего 16…

ИСТОЧНИК KP.RU