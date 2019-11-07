2019-11-07T19:22:16+03:00
Общество

Reuters: Минфин России снизит долю валюты в структуре Фонда национального благосостояния

По данным издания это может произойти уже в 2020 году
Юлия САЛЬНИКОВА
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Показатель по валюте хотят приравнять к тому, что установлен в ЦБПоказатель по валюте хотят приравнять к тому, что установлен в ЦБФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Минфине России возможно изменять валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственный источник в российском ведомстве. Речь идет о снижении доли доллара до 23 процентов. Сейчас этот показатель составляет 45 %, но, как сообщает издание, долю американской валюты хотят приблизить к цифрам, которых придерживается Центробанк - 23,6 процентов.

- Планируем быстро это сделать, наверное, в следующем году. Снизим долю доллара США до уровней, примерно как у ЦБ в структуре резервов, - приводит слова источника издание.

произойдут изменения возможно уже в 2010 году. Пока в структуре валют ФНБ доллара и евро одинаково, по 45 процентов. Оставшиеся 10 процентов приходятся на фунты стерлинги.

Сайт kp.ru писал, что в 2018 году Фонд национального благосостояния увеличился за счет перечисления средств в иностранных валютах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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