2019-11-07T19:43:37+03:00
В мире

В Украине придумали новый способ заблокировать «Северный поток 2»

Ранее в Германии разработали законопроект, благодаря которому возможно реализовать газовый проект вопреки директиве Евросоюза
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Украине ищут способы помешать реализовать проектВ Украине ищут способы помешать реализовать проектФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Власти Украины продолжают искать способ, как помешать строительству «Северного потока 2». На этот раз готовы даже поспорить с Германией в суде. В среду 6 ноября правящая коалиция Германии разработала законопроект, благодаря которому возможно реализовать проект «Северный поток 2». Дело тут в газовой директиве Евросоюза, согласно которой одна и та же компания не может быть владельцем газопровода и в тоже время прокачивать по нему газ. Предложение Германии в том, как обойти ограничения и завершить прокладку труб.

Такой законопроект не понравился украинцам, настолько, что они готовы оспаривать решение в суде. Об этом сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка на конференции «Торговые войны: искусство защиты».

- Россия же стремится сохранить устаревшую модель отношений — и это путь в никуда. Это динозавр, который сопротивляется,- приводит его слова «Европейская правда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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