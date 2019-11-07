Зеленский пообещал «посадки чиновников» и расследование «дела Майдана»

СЕГОДНЯ 20:46 2019-11-07T20:51:32+03:00

Президент Украины объяснил, что над этими вопросами работают, чтобы дела не «развалились в суде»

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Владимир Зеленский рассказал о грядущих в Украине «посадках» экс- чиновников. Об этом украинский лидер заявил в интервью «Откровенно с президентом». Запись размещена на странице в соцсетях офисом президента. Об уголовных делах, связанных с коррупцией, Зеленский говорил еще в начале своего президентского срока. Он анонсировал, что будет много дел, а теперь готов ответить, почему до сих пор всего этого не произошло:

- В чем есть проблемы быстрых сразу посадок? Много дел есть, к которым мы поняли, надо подготовиться. Иначе эти люди будут выходить на свободу, потому что все эти дела развалятся в судах, - сказал Владимир Зеленский.

Он назвал несколько фамилий, над чьими делами работают следователи – это «дело Кати Гандзюк», Павла Шеремета. По словам зеленского коррупционеры-политики не могут сейчас найти себе «место в системе». Еще одно направление, над которым работают следователи – дело Майдана.

- Им занимается заместитель генерального прокурора Украины - главный военный прокурор Виктор Чумак. Он создал специальную группу для расследования, - объяснил Зеленский.

ИСТОЧНИК KP.RU