2019-04-23T13:09:25+03:00
Выборы президента Украины 2019

Штаб Зеленского накажет причастных к нарушениям в обеспечении ВСУ

Речь идет об участниках полукриминальных схем в сфере поставок вооружения и оборудования
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Владимир ЗеленскийВладимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Все причастные к нарушениям в системе обеспечения Вооруженных сил Украины понесут за это ответственность. Такое заявление сделал Иван Апаршин - член команды лидирующего на президентских выборах кандидата Владимира Зеленского.

"Все, кто каким-то образом причастен к многочисленным полукриминальным схемам по горюче-смазочным материалам, нарушениям в системе обеспечения ВСУ - не избегут ответственности <...> Очевидно: посадки будут", - написал представитель штаба в своем блоге на сайте "Обозреватель"

Сайт kp.ru писал о том, что ранее он же пообещал обнародовать правдивую информацию о начале вооруженного конфликта в Донбассе в 2014 году, а также об Иловайске и Дебальцево.

К слову, сам Зеленский во время дебатов с действующим президентом Украины Петром Порошенко назвал виновником ситуации на юго-востоке страны именно своего оппонента и допустил, что тому, возможно, придется предстать перед судом.

Зеленский стал новым президентом Украины.Окончательные данные ЦИК объявит только завтра, но уже сейчас понятно, что следующие 5 лет Украиной будет править комик Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU

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