«Не человек, а организм»: Зеленский пожаловался на усталость от работы
Владимир Зеленский рассказал об усталости, которую ощущает в конце дня на посту президента Украины. Ролик с интервью украинского лидера появился на странице Зеленского в фейсбук. На камеру он признается, что президент – очень сложная профессия, отнимает много сил и времени, это замечает в первую очередь семья.
- Ты просто в конце дня из человека превращаешься в организм, который не хочет ни думать, ни что-то делать, даже иногда не понимает, о чем говорит семья. И это утомительно не только для меня, но и для семьи, - пожаловался Владимир Зеленский.
Ранее об усталости украинского президента сказал глава офиса Зеленского Андрей Богдан. Правда, он уточнил, что причиной стали не столько должностные обязанности главы государства, сколько негативные публикации в СМИ и соцсетях. По словам помощника, Зеленский очень расстраивается, читая этот «негатив». Он даже посоветовал президенту реже заходить в фейсбук, чтобы оградить себя от критики.
Но несмотря на все сложности Зеленский говорит, что не готов отказываться от президентства.
ИСТОЧНИК KP.RU