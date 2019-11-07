2019-11-07T21:52:29+03:00
В мире

«Не человек, а организм»: Зеленский пожаловался на усталость от работы

Президент Украины признался, что тратит много сил на посту главы страны
Юлия САЛЬНИКОВА
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Работа, признался президент Украины, отнимает у него и силы, и времяРабота, признался президент Украины, отнимает у него и силы, и времяФото: REUTERS
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Владимир Зеленский рассказал об усталости, которую ощущает в конце дня на посту президента Украины. Ролик с интервью украинского лидера появился на странице Зеленского в фейсбук. На камеру он признается, что президент – очень сложная профессия, отнимает много сил и времени, это замечает в первую очередь семья.

- Ты просто в конце дня из человека превращаешься в организм, который не хочет ни думать, ни что-то делать, даже иногда не понимает, о чем говорит семья. И это утомительно не только для меня, но и для семьи, - пожаловался Владимир Зеленский.

Ранее об усталости украинского президента сказал глава офиса Зеленского Андрей Богдан. Правда, он уточнил, что причиной стали не столько должностные обязанности главы государства, сколько негативные публикации в СМИ и соцсетях. По словам помощника, Зеленский очень расстраивается, читая этот «негатив». Он даже посоветовал президенту реже заходить в фейсбук, чтобы оградить себя от критики.

Но несмотря на все сложности Зеленский говорит, что не готов отказываться от президентства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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