2019-11-08T07:13:00+03:00
Политика

Бундестаг не смог принять поправки к газовой директиве ЕС для «Северного потока 2»

Ранее в Германии заявили, что хотят внести изменения в закон Евросоюза для реализации российского газового проекта
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Германии не смогли договориться о поправках к газовой директивеВ Германии не смогли договориться о поправках к газовой директивеФото: REUTERS
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Заседание немецкого парламента в четверг 7 ноября не закончилось ничем – депутаты не смогли договориться о поправках к газовой директиве Евросоюза. Об изменениях закона ЕС немецкие парламентарии заговорили для того, чтобы было возможно реализовать проект «Северный поток 2». В законопроекте прописаны основания, в каких случаях Германия может сделать исключение по размещению на своей территории магистрали для стран, не являющихся участником ЕС. Еще одно важное условие газовой директивы - чтобы владельцем трубопровода и тем, кто ведет прокачку, были разные компании. Этот момент тоже планируют изменить.

Однако, договориться на первом заседании в парламенте не смогли.

- Было отдано 133 голосов, для принятия решения требуется 355 голосов. Парламент поэтому не может принять решение... Созываю новое заседание на пятницу, 8 ноября, в 9.00. Заседание закрыто, - приводит слова председателя парламента Германии РИА Новости.

В Украине оказались недовольны немецкой поддержкой проекта "Северный поток 2" и готовы оспаривать решение властей Германии в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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