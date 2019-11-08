2019-11-08T08:22:46+03:00
Политика

Китай призвал США отказаться от санкций и давления на Иран

Пекин надеется, что Тегеран будет выполнять взятые на себя обязательства по ядерной сделке
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Пекин призвал Вашингтон отказаться от политики односторонних санкций и давления на ТегеранПекин призвал Вашингтон отказаться от политики односторонних санкций и давления на ТегеранФото: REUTERS
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Пекин призвал Вашингтон отказаться от политики односторонних санкций и давления на Тегеран, заявил на брифинге спецпосланник правительства КНР по вопросам Ближнего Востока Чжай Цзюнь.

«Китайская сторона считает, что США должны отказаться от односторонних санкций и оказания крайнего давления на Иран, потому что только так можно вернуться на изначальный правильный путь решения проблемы», - сказал он.

Чжай Цзюнь подчеркнул, что действия Ирана и в целом нынешняя напряженная обстановка на Ближнем Востоке – следствие американской политики, в том числе и выхода Штатов из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. При этом представитель Пекина указал, что Иран, объявив о «некоторых новых мерах», сообщил, что они «обратимые и находятся под надзором».

Китайский дипломат выразил надежду, что все задействованные стороны, в том числе иранская, будут соблюдать условия СВПД, выполнять взятые на себя обязательства и «принимать меры, ведущие к смягчению напряженности, а не наоборот», передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне Тегеран возобновил работы по обогащению урана на подземном ядерном объекте в Фордо. Сообщая об этом, Организация по атомной энергии Ирана особо отметила, что «все шаги осуществляются под наблюдением со стороны МАГАТЭ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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