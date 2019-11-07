Иран возобновил обогащение урана в Фордо

СЕГОДНЯ 05:01 2019-11-07T05:18:39+03:00

Организация по атомной энергии ИРИ утверждает, что работы проводятся под наблюдением МАГАТЭ

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В ночь на четверг, 7 ноября, Организация по атомной энергии сообщила, что на подземном ядерном объекте в Фордо начались работы по обогащению урана.

«В Фордо возобновились обогащение и повторное производство урана», - говорится в сообщении пресс-службы иранского атомного ведомства.

Отмечается, что все «все шаги осуществляются под наблюдением со стороны МАГАТЭ».

Как писал сайт kp.ru, во вторник президент Ирана Хасан Роухани заявил, что 6 ноября страа приступит к обогащению урана на подземном объекте в Фордо и запустит запрещенную ядерной сделкой центрифугу.

Напомним, 8 мая, ровно через год после того, как Штаты вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, Тегеран объявил, что прекращает выполнять некоторые пункты СВПД и может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Исламская республика заявила о готовности приступить «к третьему и четвертому шагам по сокращению своих обязательств» и начать обогащение урана до 20%, если страны СВПД не изменят своей политики. В июле Тегеран сделал «третий шаг» и начал обогащать уран выше 3,67%.

ИСТОЧНИК KP.RU