Иран возобновил обогащение урана в Фордо
В ночь на четверг, 7 ноября, Организация по атомной энергии сообщила, что на подземном ядерном объекте в Фордо начались работы по обогащению урана.
«В Фордо возобновились обогащение и повторное производство урана», - говорится в сообщении пресс-службы иранского атомного ведомства.
Отмечается, что все «все шаги осуществляются под наблюдением со стороны МАГАТЭ».
Как писал сайт kp.ru, во вторник президент Ирана Хасан Роухани заявил, что 6 ноября страа приступит к обогащению урана на подземном объекте в Фордо и запустит запрещенную ядерной сделкой центрифугу.
Напомним, 8 мая, ровно через год после того, как Штаты вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, Тегеран объявил, что прекращает выполнять некоторые пункты СВПД и может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
Исламская республика заявила о готовности приступить «к третьему и четвертому шагам по сокращению своих обязательств» и начать обогащение урана до 20%, если страны СВПД не изменят своей политики. В июле Тегеран сделал «третий шаг» и начал обогащать уран выше 3,67%.
ИСТОЧНИК KP.RU
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