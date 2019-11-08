Росстат впервые посчитал число ведущих здоровый образ жизни россиян: за ЗОЖ всего 12 процентов

СЕГОДНЯ 08:26 2019-11-08T08:32:24+03:00

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В России только 12 процентов людей ведут здоровый образ жизни. К такому выводу пришел Росстат, основываясь на данных опроса. Результаты исследования публикует РБК. Чтобы попасть в группу «за ЗОЖ», участнику опроса нужно было соответствовать сразу по пяти требованиям: не курить, употреблять не меньше 400 грамм фруктов и овощей ежедневно, есть не больше 5 грамм соли в сутки, выпивать не больше 168 граммов чистого спирта в неделю для мужчин и не более 84 граммов для женщин. Ну и главное - физическая активность: не меньше 150 минут умеренных нагрузок в неделю, или интенсивных, но 75 минут.

- Здорово тянет вниз общую долю опроса потребление овощей и фруктов, так как потребляющих эти искомые 400 г в России мало. Для очень большого количества семей свежие фрукты и овощи вообще недоступны, - объяснил научный сотрудник международной лаборатории демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Андрей Коротаев.

Больше всего ЗОЖников оказалось в Ингушетии – 48,8 процентов. Почти половина населения, при этом в Росстат признают, что регион вырывается вперед за счет действительно низкого потребления алкоголя. Меньше всего приверженцев здорового образа жизни в Чукотском автономном округе – всего 0,4 процента населения.

ИСТОЧНИК KP.RU