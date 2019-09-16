2019-09-16T04:47:50+03:00
Происшествия

В Колумбии небольшой самолет упал на жилой дом, погибли семь человек

ЧП случилось в городе Попаян [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Причины крушения выясняютсяПричины крушения выясняютсяФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В воскресенье, 15 сентября, небольшой двухмоторный самолет упал на жилой квартал в колумбийском городе Попаян, расположенном на западе страны. В результате погибли семь человек, в том числе оба пилота, еще двоих доставили в больницу с тяжелыми травмами, сообщает газета El Tiempo.

По данным издания, на борту воздушного судна находились девять человек. Самолет вылетел с местного аэродрома в город Лопес-де-Микай и по невыясненным пока причинам через несколько минут после взлета рухнул на крышу одного из домов.

На месте крушения работают спасатели и полиция, начато расследование. По предварительной версии, причиной аварии стала техническая неисправность самолета.

На месте ЧП работают спасатели и полиция Фото: REUTERS

На месте ЧП работают спасатели и полицияФото: REUTERS

Напомним, как писал сайт kp.ru, в середине августа легкомоторный самолет Cessna 303 упал на жилой дом в американском городе Покипси (штат Нью-Йорк), а в конце июня подобное крушение произошло в штате Северная Каролина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Поиски пропавшего вертолета в Якутии осложняются непогодой
После атаки на НПЗ в Саудовской Аравии взлетели цены на нефть
Жертвами пожара в Красноярске стали восемь человек, в том числе четверо детей
«Невероятный цинизм»: Пушков прокомментировал слова посла США в Сербии о бомбардировках Югославии
Джонсон верит, что Лондону удастся договориться с Брюсселем по Brexit
Трамп разрешил выделить нефть из резерва США на стабилизацию рынка после атак в Саудовской Аравии
Премьер Саксонии: «Подавляющее большинство немцев хочет хороших отношений с Россией»
В США не сомневаются в причастности Ирана к атакам на НПЗ в Саудовской Аравии
На стадионе в США вспыхнул пожар во время футбольного матча
Трамп все еще не исключает возможности встречи с лидером Ирана
Sina: Китай обогнал США и Россию по производству ракет средней дальности
В Иране предупредили США о возможности уничтожения двух военных американских баз в случае конфликта
Минкультуры планируют выдавать субсидии зарубежным кинокомпаниям для съемок в РФ
В Минтруде назвали самую высокооплачиваемую вакансию в РФ
В Сети появилось видео столкновения автобуса с поездом в Казахстане
В Казахстане поезд снес пассажирский автобус, который стоял на рельсах
Песков: Путин в курсе об атаке дронов на нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии
Хоккеиста Мусатова задержали по делу об афере с криптовалютой на 800 тысяч долларов