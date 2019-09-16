В Колумбии небольшой самолет упал на жилой дом, погибли семь человек

СЕГОДНЯ 04:29 2019-09-16T04:47:50+03:00

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В воскресенье, 15 сентября, небольшой двухмоторный самолет упал на жилой квартал в колумбийском городе Попаян, расположенном на западе страны. В результате погибли семь человек, в том числе оба пилота, еще двоих доставили в больницу с тяжелыми травмами, сообщает газета El Tiempo.

По данным издания, на борту воздушного судна находились девять человек. Самолет вылетел с местного аэродрома в город Лопес-де-Микай и по невыясненным пока причинам через несколько минут после взлета рухнул на крышу одного из домов.

На месте крушения работают спасатели и полиция, начато расследование. По предварительной версии, причиной аварии стала техническая неисправность самолета.

На месте ЧП работают спасатели и полицияФото: REUTERS

Напомним, как писал сайт kp.ru, в середине августа легкомоторный самолет Cessna 303 упал на жилой дом в американском городе Покипси (штат Нью-Йорк), а в конце июня подобное крушение произошло в штате Северная Каролина.

ИСТОЧНИК KP.RU