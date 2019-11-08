«С ума посходили»: Скабеева прокомментировала «захват» на украинском телеканале

СЕГОДНЯ 10:09 2019-11-08T10:17:41+03:00

Гости в студии не сразу поняли, что это инсценировка

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Телеведущая Ольга Скабеева раскритиковала инсценировку на украинском телеканале «Прямой». В эфире марафона «Атака на свободу» в студию ворвались люди в масках. Ведший упал на пол, якобы поверив, что происходит захват. Но когда нападавшие подняли его, то принялись фотографироваться, а в итоге пожелали «хорошего эфира». Многие зрители поверили в реальность захвата и всерьез испугались за свою жизнь.

- С ума посходили! Но с точки зрения постановки диагноза – прямо эпохальное видео, - написала российская телеведущая в социальных сетях.

В четверг 7 ноября у руководства телеканала "Прямой" прошли обыски. Руководство компании назвало происходящее давлением на свободу слова.

Ранее украинский депутат Борислав Береза сказал, что не считает Скабееву журналисткой. Так он попытался оправдаться за то, что под прицелами камер позволил себе толкнуть российскую телеведущую.

Захват в прямом эфире украинского телеканала Прямой .В студию телеканала ворвались вооруженные люди в масках и напугали зрителей

ИСТОЧНИК KP.RU