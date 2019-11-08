В Москве умер посетитель фитнес-клуба
В фитнес-клубе на северо-востоке Москвы был обнаружен труп одного из посетителей.
Тело 50-летнего москвича случайно обнаружила администратор спортивного центра и спустя несколько минут позвонила в полицию.
Представители правоохранительных органов признаков насильственной смерти не выявили. Полицейские опросили сотрудников и остальных посетителей фитнес-центра.
На данный момент устанавливаются подробности инцидента, сообщили KP.RU собственные источники.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в марте этого года чемпион России по спринту Влад Мельников умер в московском фитнес-клубе. Мужчине стало плохо прямо на беговой дорожке. Первую помощь ему оказали сотрудники фитнес-клуба, но ни они, ни прибывшие медики скорой запустить сердце мужчины так и не смогли. Позже выяснилось, что причиной стал тромб в легочной артерии.
ИСТОЧНИК KP.RU