2019-11-09T01:25:32+03:00
Общество

В первый день продаж пассажиры купили больше 3,5 тысяч билетов на поезд в Крым

На двух вокзалах полуострова образовались очереди
Мария ИГНАТЬЕВА
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В пятницу, 8 ноября стартовала продажа билетов на поезда, которые будут следовать из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым по мосту через Керченский пролив. За первый день были реализованы 3,6 тысячи билетов. Из них только 740 приходится на отправление из двух российских столиц.

По данным ТАСС, продажи начались в 8:00 утра, а первый билет был куплен уже в 8:01.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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