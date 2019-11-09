В сети появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
Из Москвы в Симферополь и обратно будут курсировать двухэтажные составы
Изменить размер текста:
Опубликованы первые фотографии поездов дальнего следования "Таврия", которые будут ездить между материковой частью России и Крымом. Все составы оборудованы кондиционерами и биотуалетами. По маршруту пустят плацкартные, купейные вагоны и СВ.
Отмечается, что в купейных вагонах есть индивидуальное освещение и специально оборудованные места для лиц с ограниченными возможностями, а в СВ дополнительно установлены душ и телевизор.
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU