2019-11-09T04:21:29+03:00
Общество

В сети появились первые фотографии интерьера поездов в Крым

Из Москвы в Симферополь и обратно будут курсировать двухэтажные составы
Мария ИГНАТЬЕВА
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Опубликованы первые фотографии поездов дальнего следования "Таврия", которые будут ездить между материковой частью России и Крымом. Все составы оборудованы кондиционерами и биотуалетами. По маршруту пустят плацкартные, купейные вагоны и СВ.

Отмечается, что в купейных вагонах есть индивидуальное освещение и специально оборудованные места для лиц с ограниченными возможностями, а в СВ дополнительно установлены душ и телевизор.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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