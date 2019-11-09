2019-11-09T05:57:07+03:00
Звезды

Шесть российских фильмов попали в список претендентов на "Золотой глобус"

Картины могут получить премию в номинации "Лучший фильм на иностранном языке"
Мария ИГНАТЬЕВА
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Шесть российских фильмов попали в предварительный список претендентов на американскую кинематографическую премию "Золой глобус". В их числе: "Дылда", "Кадиш", "Бык", "Спасти Ленинград", "Странники терпенья" и "Дикая лига". Шорт-лист будет объявлен 9 декабря.

- Шесть российских фильмов отобрались в заявку в номинацию премии за лучший фильм на иностранном языке, - сказала в разговоре с ТАСС организатор стенда московских кинокомпаний и студий "Created in Moscow" Евгения Маркова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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