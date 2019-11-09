Туристку из Японии удивили вывески на русском языке на Сахалине

СЕГОДНЯ 07:57 2019-11-09T07:57:14+03:00

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Во время своего путешествие на Сахалин туристка из Японии была удивлена, что все вывески вокруг на русском языке.

«Когда прилетаешь, вокруг одни русские. Я думала, что будут вывески на японском, но оказалось, что все надписи на русском языке», - передает издание «Асахи симбун» отзыв женщины.

При этом туристка отметила, что ее четырехдневное путешествие было прекрасным. Она успела посетить кафедральный собор Рождества Христова, «Вoрoтa счастья», мыс Eвcтaфия, маяк «Aнива», побережье Охотского моря и многие другие достопримечательности крупнейшего российского острова.

Напомним, после поражения России в Русско-японской войне 1904–1905 годов южная часть острова Сахалин перешли под властью Токио. В феврале 1945 года на Ялтинской конференции лидеры стран антигитлеровской коалиции — Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль — подписали договор, по которому СССР обязался вступить в войну против Японии через два-три месяца после капитуляции Германии. По условию Советский Союз возвращал южную часть Сахалина и получал Курильские острова.

На данный момент существует вопрос мирного договора между Москвой и Токио. Япония заявляет о правах на несколько островов Курильской гряды (Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи), ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

ИСТОЧНИК KP.RU