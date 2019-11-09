2019-11-09T08:20:41+03:00
Общество

Ученые назвали напиток, который вдвое снизит риск возникновения рака печени

Исследователи рассказали, как кофе может предотвратит развитие онкологии
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Ученые назвали напиток, который вдвое снизит риск возникновения рака печениУченые назвали напиток, который вдвое снизит риск возникновения рака печениФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Употребление кофе может снизить риск развития рака печени вдвое. К такому выводу пришла группа ученых из университета Квинс в Белфасте.

Как сообщает MedicalXpress, научная группа семь лет работала над исследованием, в котором принимали участие почти 472 тысяч человек. Более 75% из них регулярно употребляли молотый или растворимый кофе.

В ходе наблюдений более чем у 3,5 тысяч человек обнаружили злокачественные опухоли, в 88% случаях это был наиболее распространенный первичный рак печени - гепатоцеллюлярная карцинома.

Согласно результатам исследования, риск развития данного типа опухоли был на 50% ниже у тех, кто употреблял бодрящий напиток. Исследователи объяснили такое воздействие кофе на организм содержанием в напитке антиоксидантов и кофеина.

Однако, ученые подчеркнули, что прежде всего риск развития онкологии поможет снизить здоровый образ жизни. «Употребление кофе не так защищает от рака печени, как отказ от курения, сокращение потребления алкоголя или снижение массы тела», - заявил один из авторов исследования Ким Ту Тран.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре отмечали, что развитие онкозаболеваний в 30% случаев связано с вредными привычками, нездоровым питанием и низкой физической активностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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