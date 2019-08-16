2019-08-16T11:41:06+03:00
Общество

Instagram начал борьбу с недостоверной информацией

В приложении появилась возможность жаловаться на «фейки»
Никита КЛЮЧЕНКОВ
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«Крестовый поход» Цукерберга против ложной информации длится уже почти год«Крестовый поход» Цукерберга против ложной информации длится уже почти годФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Разработчики Instagram позволили пользователям отмечать недостоверные, на их взгляд, публикации. Пока функция работает только в США, но с конца августа распространится на весь мир.

Отметка недостоверных постов работает так же, как и все прочие жалобы. Достаточно выбрать в меню действий с записью графу «Ненадлежащий контент» и «Ложная информация» в подменю, сообщает ТАСС.

Публикации, отмеченные как недостоверные, не будут удаляться, но найти их в поиске или по хэштегу будет нельзя. Все проверки будут осуществляться вручную экспертами Международной фактчекинговой сети Института Пойнтера.

«В Instagram люди используют несколько хэштегов для распространения своего контента, чтобы он отображался на разных страницах. Именно в этой сфере мы и будем работать»,— сообщила представитель Facebook (компания-владелец Instagram) Стефани Отуэй.

Ранее основатель Facebook Марк Цукерберг обьявил о необходимости бороться с недостоверной информацией любыми доступными методами, вплоть до государственного регулирования интернета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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