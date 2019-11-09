2019-11-09T20:38:04+03:00
Общество

Мара Багдасарян уверяет, что ее отца лишили гражданства незаконно

По ее словам, и водительские права у нее тоже отобрали незаконно
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Мара Багдасарян прославилась многочисленными нарушениями правил дорожного движенияМара Багдасарян прославилась многочисленными нарушениями правил дорожного движенияФото: Михаил ФРОЛОВ
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Скандально известная «гонщица» Мара Багдасарян, прославившаяся на всю страну многочисленными нарушениями правил дорожного движения, опубликовала в своем Instagram пространный возмущенный пост, в котором назвала лишение гражданства своего отца, бизнесмена Эльмара Багдасаряна, «крайней степенью беззакония и беспорядка».

По ее версии, в ситуации с ее отцом правоохранительные органы «не разобрались и не изучили документы», поскольку папа проживает в России уже три десятка лет.

Как писал сайт kp.ru, ранее адвокат Эльмара Багдасаряна сообщил, что его клиент получил из столичного главка МВД сообщение, в котором говорится, что паспорт гражданина России был ему выдан «в нарушение установленного порядка», а также предлагается получить разрешение на временное проживание и вид на жительство, а потом о обратиться с заявлением о получении гражданства.

«В письме предлагают обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ, предлагают оформить вид на жительство либо иные документы, на основании которых человек может пребывать в России. Каким образом? На каких основаниях он должен это делать? Сколько это займет времени? И как он будет все это время жить и работать без документов?» — переживает за отца Мара.

Девушка также пишет, что в августе с ней произошел «аналогичный случай беспредела», когда ей отказали в выдаче водительских прав.

Напомним, как писал сайт kp.ru, два года назад по решению суда скандальная гонщица Мара Багдасарян была пожизненно лишена водительских прав. Дело в том, что в медкарте девушки обнаружился диагноз «эпилепсия», с которым за руль садиться запрещено. При этом ее папа Эльмар Багдасарян дочку защищал: мол, здоровая она, а диагноз неправильный.

Отец Мары Багдасарян ответил на самые провокационные вопросы о дочери.Эльмар Багдасарян попытался объяснить корреспонденту "Комсомолки": Почему Маре нельзя работать, но можно водить машину.Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Отдуваясь за решения судов, скандальная гонщица работает по 12 часов в день и получает меньше 30 тысяч рублей (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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