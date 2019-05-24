2019-05-24T22:30:17+03:00
Звезды

Кантемир Балагов получил приз Каннского кинофестиваля за фильм "Дылда"

Российскому режиссеру досталась награда секции "Особый взгляд"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Действие нового фильма разворачивается в Ленинграде сразу после войныДействие нового фильма разворачивается в Ленинграде сразу после войныФото: кадр из фильма.
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Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз Каннского фестиваля 2019 года в секции "Особый взгляд" за фильм "Дылда".

Картина представляет собой экзистенциальную драму, повествующую о судьбе двух фронтовых подруг, вернувшихся в Ленинград по окончанию Великой отечественной войны. Сами создатели киноленты назвали ее историей о том, как женщины пытаются обрести мирную жизнь в городе, который лежит в руинах.

Продюсерами фильма стали Александр Роднянский и Сергей Мелькумов. 27-летний уроженец Нальчика Кантемир Балагов отвечал за режиссуру. Ранее он уже участвовал в программе Каннского фестиваля со своей дебютной работой "Теснота", которая тогда получила приз ФИПРЕССИ, а также успел побывать членом жюри "Особого взгляда".

Сайт kp.ru писал о том, что его конкурентами в секции в этот раз были довольно культовые авторы, среди которых Альберт Серра, Брюно Дюмон, Кристоф Оноре и другие.

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В этом году в каннском основном конкурсе, к сожалению, не нашлось места для российского фильма, хотя его легко могла бы занять «Дылда» режиссера Кантемира Балагова. Ученик Александра Сокурова, снявший только картину «Теснота» - считался одной из главных надежд нашего кино. С появлением нового фильма можно точно сказать, что все надежды на него оправдались (подробности)

Дылда (официальный трейлер).Новый фильм Кантемира Балагова

ИСТОЧНИК KP.RU

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