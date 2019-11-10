Украинского журналиста в телеэфире обвинили в «работе на ФСБ» и схватили за ухо
В эфире телепрограммы «Говорит великий Львов» координатор общественной организации Всеукраинское волонтерское движение и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко обвинил украинского журналиста Руслана Коцабу в «работе на ФСБ» и схватил его за ухо.
Поводом для такого поведение Елейко стали призывы Кобалльца к миру в Донбассе. Украинский журналист заявил, что президент незалежной Владимир Зеленский должен был жестче разобраться с противниками разведения сил в ДНР и ЛНР, а добиться встречи «нормандской четверки».
«Ты лжец и манипулятор!» - закричал украинский «ветеран» и схватил журналиста за ухо.
Ведущий телепрограммы поддержал Елейко и заявил Коцабе, что человек, который воевал в Донбассе, достоин уважения.
Напомним, накануне, 8 ноября произошел «захват в прямом эфире» украинского телеканала «Прямой». В студию ворвались вооруженные люди в масках и начали стрелять. Зрители не сразу поняли, что это инсценировка, и стали прятаться в панике.
Украинского журналиста в телеэфире назвали агентом ФСБ и схватили за ухо.
ИСТОЧНИК KP.RU