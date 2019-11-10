Меркель: из-за конфликта на Украине страны НАТО стали уделять больше внимания обороне
На фоне конфликта на Украине страны-члены НАТО стали уделять больше внимания вопросам национальной обороны и защиты Североатлантического альянса. Такое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель.
«Из-за конфликта на Украине тема национальной обороны и обороны альянса снова в большей степени оказалась в центре внимания», - сказала глава немецкого правительства.
Меркель сообщила о необходимости обеспечивать Вооруженные силы Германии достаточным финансированием, чтобы Берлин «хорошо выполнял обе задачи»: оборону Германии и оборону НАТО.
«Повышение оборонных расходов служит на благо Бундесвера и тем самым нашей безопасности», - подчеркнула канцлер.
По словам Меркель, альянс является «центральным столпом» европейской безопасности, поэтому страны Европы в будущем должны будут взять на себя больше ответственности за обеспечение безопасности в НАТО.
Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал хорошей новостью то, что Германия начала увеличивать расходы на оборону и призвал Берлин тратить на военные нужды «еще больше».
ИСТОЧНИК KP.RU