2019-11-10T13:24:14+03:00
Политика

Меркель: из-за конфликта на Украине страны НАТО стали уделять больше внимания обороне

Канцлер Германии назвала альянс «центральным столпом» европейской безопасности
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Меркель: из-за конфликта на Украине страны НАТО стали уделять больше внимания оборонеМеркель: из-за конфликта на Украине страны НАТО стали уделять больше внимания оборонеФото: REUTERS
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На фоне конфликта на Украине страны-члены НАТО стали уделять больше внимания вопросам национальной обороны и защиты Североатлантического альянса. Такое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель.

«Из-за конфликта на Украине тема национальной обороны и обороны альянса снова в большей степени оказалась в центре внимания», - сказала глава немецкого правительства.

Меркель сообщила о необходимости обеспечивать Вооруженные силы Германии достаточным финансированием, чтобы Берлин «хорошо выполнял обе задачи»: оборону Германии и оборону НАТО.

«Повышение оборонных расходов служит на благо Бундесвера и тем самым нашей безопасности», - подчеркнула канцлер.

По словам Меркель, альянс является «центральным столпом» европейской безопасности, поэтому страны Европы в будущем должны будут взять на себя больше ответственности за обеспечение безопасности в НАТО.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал хорошей новостью то, что Германия начала увеличивать расходы на оборону и призвал Берлин тратить на военные нужды «еще больше».

ИСТОЧНИК KP.RU

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