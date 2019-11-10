Глава МИД Германии заявил, что Европа не способна защитить себя без Вашингтона

СЕГОДНЯ 14:48 2019-11-10T14:48:15+03:00

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Без Соединенных Штатов и НАТО Европа не способна защитить себя. Такое мнение высказал министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

«Для Германии ясно: было бы ошибкой, если бы мы стали подрывать НАТО. Без Соединенных Штатов ни Германия, ни Европа не в состоянии эффективно себя защитить», - написал глава МИД ФРГ в своей статье, опубликованной Der Spiegel.

Маас назвал безответственным проведение европейскими странами внешней политики без Соединённых Штатов. По сего словам, Европа «еще многие годы» будет нуждаться в НАТО, которое «символизирует распределение нагрузки, международную кооперацию, мультилатерализм».

В своей статье глава немецкого МИД снова выступил за создание Европейского совета безопасности, а также обвинил Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Как писал ранее сайт kp.ru, немецкий канцлер Ангела Меркель заявила о необходимости обеспечивать достаточным финансированием Вооруженные силы страны, чтобы «хорошо выполнял две задачи»: оборону Германии и оборону НАТО. Она также подчеркнула важную роль альянса для стран Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU