Асад рассказал о попытках Запада повлиять на сирийский народ

СЕГОДНЯ 15:13 2019-11-10T15:15:23+03:00

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Страны Запада пытались оказать влияние на сирийский народ, чтобы сирийцы поднялись против своего правительства и поддержали террористов. Такое заявление сделал президент Сирии Башар Асад.

«Они хотели оказать влияние на сирийский народ. Ожидалось, что народ поднимется против своего правительства на том или ином этапе войны, но этого не случилось», - сказал сирийский лидер в интервью RT.

По словам Асада, Запад рассчитывал, что народ Сирии поддержат «террористов, так называемых, умеренных повстанцев, "ангелов" из организации "Белые каски"».

«Но народ их не поддержал и остался на стороне правительства», - подчеркнул президент Сирии.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Асад назвал нынешнего главу Белого дома Дональда Трампа лучшим американским лидером за все времена. Сирийский лидер пояснил, что нынешний президент лучше своих предшественников «не из-за его политики, а из-за прозрачности заявлений». Для примера Асад привел прямые заявления Трампа о том, что Вашингтону «нужна нефть» или американцы «хотят предоставлять услуги в обмен на деньги».

ИСТОЧНИК KP.RU