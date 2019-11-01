Асад считает Трампа лучшим президентом США

СЕГОДНЯ 03:57 2019-11-01T04:11:08+03:00

Сирийский лидер пояснил, что нынешний глава Белого дома лучше своих предшественников не политикой, а прозрачностью заявлений

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Сирийский лидер Башар Асад в интервью местным телеканалам назвал нынешнего хозяина Белого дома Дональда Трампа лучшим президентом США за все времена. И объяснил, почему так считает: республиканец откровенно говорит то, что думает.

«Если вы спросите по поводу Трампа, то мой ответ может показаться немного странным. Я утверждаю, что он лучший американский президент, только не из-за его политики, а из-за прозрачности заявлений», - приводит слова Асада государственное агентство SANA.

При этом глава САР отметил, что «американские президенты — это группа преступников, которые представляют интересы американского лобби», но Трамп хотя бы честен.

«Он прямо говорит: «нам нужна нефть», «мы хотим избавиться от такого-то», «хотим предоставлять услуги в обмен на деньги». Такова политика США. Что может быть лучше, чем откровенный враг?» – подытожил Башар Асад.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президент Сирии выразил сомнение в том, что американцы действительно ликвидировали главаря запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади, потому что США пока не представили доказательств его смерти.

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ИСТОЧНИК KP.RU