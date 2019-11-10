Трамп встретится с генсеком НАТО Столтенбергом 14 ноября

СЕГОДНЯ 15:37 2019-11-10T15:37:43+03:00

В Вашингтоне политики обсудят прогресс союзников по альянсу в деле увеличения оборонных расходов

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Американский лидер Дональд Трамп встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в четверг, 14 ноября в Вашингтоне.

Известно, что политики обсудят прогресс союзников по альянсу в деле увеличения оборонных расходов и обеспечения более справедливого распределения взносов в бюджет.

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ИСТОЧНИК KP.RU