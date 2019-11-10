2019-11-10T15:37:43+03:00
В мире

Трамп встретится с генсеком НАТО Столтенбергом 14 ноября

В Вашингтоне политики обсудят прогресс союзников по альянсу в деле увеличения оборонных расходов
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Американский лидер Дональд Трамп встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в четверг, 14 ноября в Вашингтоне.

Известно, что политики обсудят прогресс союзников по альянсу в деле увеличения оборонных расходов и обеспечения более справедливого распределения взносов в бюджет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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