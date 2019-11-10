Британские пограничники задержали в проливе Ла-Манш лодку с мигрантами
Большая группа людей была задержана в воскресенье, 10 ноября, около 7 утра по местному времени
Изменить размер текста:
Британские СМИ сообщают, что местные пограничники в воскресенье, 10 ноября, задержали в проливе Ла-Манш лодку, на борту которой находились 22 мигранта.
При этом возраст, пол и национальность задержанных не сообщается. Группа людей была задержана в 7 утра по местному времени (11:00 МСК).
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU