Британские пограничники задержали в проливе Ла-Манш лодку с мигрантами

СЕГОДНЯ 20:39 2019-11-10T20:39:22+03:00

Большая группа людей была задержана в воскресенье, 10 ноября, около 7 утра по местному времени

Изменить размер текста: A A

Британские СМИ сообщают, что местные пограничники в воскресенье, 10 ноября, задержали в проливе Ла-Манш лодку, на борту которой находились 22 мигранта.

При этом возраст, пол и национальность задержанных не сообщается. Группа людей была задержана в 7 утра по местному времени (11:00 МСК).

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU