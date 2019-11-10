США пригрозили Турции санкциями за покупку российских С-400
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сообщил, что Турции грозят санкции Штатов за покупку российских С-400.
О неприемлемости таких закупок заявит и лидер Штатов Дональд Трамп в ходе визита в Вашингтон на следующей неделе турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
- Мы этим были очень недовольны, - отметил О'Брайен в интервью для CBS.
Он также подчеркнул, что "если Турция не избавится от С-400, то, санкции в соответствии с законом CAATSA пройдут в конгрессе с подавляющей поддержкой обеих стран".
- В НАТО нет места для С-400, для значительных закупок российского оружия, - подытожил советник президента США.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в октябре президент США Дональд Трамп подписал санкции против Турции из-за военной операции в Сирии. Вашингтон внес в список ряд высокопоставленных чиновников республики.
ИСТОЧНИК KP.RU