США пригрозили Турции санкциями за покупку российских С-400

СЕГОДНЯ 22:04 2019-11-10T22:38:02+03:00

О неприемлемости таких закупок сообщит американский лидер Дональд Трамп во время визита в Вашингтон на следующей неделе президента Турции Реджепа Эрдогана

Изменить размер текста: A A

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сообщил, что Турции грозят санкции Штатов за покупку российских С-400.

О неприемлемости таких закупок заявит и лидер Штатов Дональд Трамп в ходе визита в Вашингтон на следующей неделе турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

- Мы этим были очень недовольны, - отметил О'Брайен в интервью для CBS.

Он также подчеркнул, что "если Турция не избавится от С-400, то, санкции в соответствии с законом CAATSA пройдут в конгрессе с подавляющей поддержкой обеих стран".

- В НАТО нет места для С-400, для значительных закупок российского оружия, - подытожил советник президента США.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в октябре президент США Дональд Трамп подписал санкции против Турции из-за военной операции в Сирии. Вашингтон внес в список ряд высокопоставленных чиновников республики.

ИСТОЧНИК KP.RU