На Украине заявили о решении отказаться от российской электроэнергии
Каким образом это будет реализовываться, не уточняется
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Бывший депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России. По словам политика, вскоре станет ясно, как это будет реализовываться.
- Как оно будет реализовано на практике - через изменения в закон, постановлением правительства или каким-нибудь другим решением - узнаем вскоре, - написал политик в своем аккаунте в Facebook.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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