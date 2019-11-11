2019-11-11T09:13:09+03:00
Происшествия

Режим ЧС введен в двух штатах Австралии из-за лесных пожаров

Огонь стремительно распространяется вдоль побережья островного государства
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В австралийских штатах Квинсленд и Новый Южный Уэльс введен режим чрезвычайной ситуации. Местных жителей призвали подготовиться к возможной эвакуации.

Причиной таких мер стали охватившее прибрежные районы лесные пожары. Огонь стремительно распространяются, а сложные погодные условия серьезно затрудняют его тушение.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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