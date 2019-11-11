2019-11-11T10:01:53+03:00
В мире

Асад: США ведут войну на выживание, так как теряют свою гегемонию

Президент Сирии подчеркнул, что американская политика в целом строится на методе проб и ошибок
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Президент Сирии Башар Асад заявил, что Штаты на данный момент ведут войну на выживание, так как теряют свою гегемонию. Американские власти, по мнению Асада, решили бороться с РФ, Ираном, Сирией.

- И они решили бороться с Россией, Ираном, Сирией — со всеми, кто говорит "нет"… даже с союзниками, даже с западными правительствами, если те скажут "нет"… они готовы и с ними бороться, - отметил политик.

Асад заявил, что американская политика в целом строится на методе проб и ошибок.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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