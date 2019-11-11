2019-11-11T10:27:07+03:00
Происшествия

В Москве мужчине выстрелили в глаз

Нападавший скрылся с места преступления на автомобиле
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Возбуждено уголовное делоВозбуждено уголовное делоФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Мужчине выстрелили в глаз в центре Москвы. Пострадавший сам обратился в полицию в минувшее воскресенье, 11 ноября.

Согласно данным пресс-службы Главного управления МВД России по столице, все произошло возле дома №17 по улице Большой Серпуховской района Замоскворечье. Сразу после нападения неизвестный скрылся с места инцидента на автомобиле марки Volvo.

Известно, что на вид ему больше 40 лет, славянская внешность. Что касается пострадавшего, от госпитализации он отказался.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу". Согласно данным ТАСС, ведется расследование.

Сайт kp.ru писал, что в прошлом месяце в Москве был застрелен молодой человек. Жена 63-летнего полковника МВД в отставке Вячеслава Пименова привела к ним домой своего любовника. В порыве ревности бывший сотрудник правоохранительных органов выстрелил ухажеру супруги из ружья прямо в пах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Москве женщина с двумя детьми выпала из окна многоэтажки
Асад: США ведут войну на выживание, так как теряют свою гегемонию
Страны Латинской Америки назвали отставку Моралеса госпереворотом
В ООН призвали обеспечить безопасность дипмиссий в Боливии
Асад рассказал, зачем Россия отправляет своих военных в Сирию
Режим ЧС введен в двух штатах Австралии из-за лесных пожаров
Эксперты заявили, что Россия входит в "топ-10" самых "пьющих" стран в мире
"Почта России" сократит контрольные сроки доставки посылок
Аналитики прогнозируют рост цен на сотовую связь в РФ в 2020 году
В Минобороны Украины заявили о готовности защититься от РФ
В Германии оценили ущерб от антироссийских санкций
В полиции Боливии опровергли заявление о выдаче ордера на арест Моралеса
Российский МИД заявил об отказе выхода страны из Договора по открытому небу вслед за США
Моралес заявил, что его пытались арестовать
Польша раскритиковала ЕС за поддержку «Северного потока - 2»
На Украине заявили о решении отказаться от российской электроэнергии
Американское издание рассказало о "худшем кошмаре" для России и Китая
Эксперты назвали регионы с самой доступной арендой жилья
Президент Боливии Эво Моралес заявил о своей отставке
Британского рокера Пита Доэрти задержали в Париже за драку