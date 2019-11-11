В Москве мужчине выстрелили в глаз

СЕГОДНЯ 10:04 2019-11-11T10:27:07+03:00

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Мужчине выстрелили в глаз в центре Москвы. Пострадавший сам обратился в полицию в минувшее воскресенье, 11 ноября.

Согласно данным пресс-службы Главного управления МВД России по столице, все произошло возле дома №17 по улице Большой Серпуховской района Замоскворечье. Сразу после нападения неизвестный скрылся с места инцидента на автомобиле марки Volvo.

Известно, что на вид ему больше 40 лет, славянская внешность. Что касается пострадавшего, от госпитализации он отказался.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу". Согласно данным ТАСС, ведется расследование.

Сайт kp.ru писал, что в прошлом месяце в Москве был застрелен молодой человек. Жена 63-летнего полковника МВД в отставке Вячеслава Пименова привела к ним домой своего любовника. В порыве ревности бывший сотрудник правоохранительных органов выстрелил ухажеру супруги из ружья прямо в пах.

ИСТОЧНИК KP.RU